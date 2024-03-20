Словакия упразднила спецпрокуратуру по борьбе с коррупцией в верхах

Однако источники Reuters в Брюсселе не считают вероятным сценарий, при котором Словакия в ближайшее время лишится средств ЕС. «Было бы преждевременно предпринимать какие-либо серьезные карательные шаги. В настоящее время мы не считаем Словакию серьезной проблемой во внешней политике, например, в том, что касается Украины», — заявил европейский дипломат агентству. Он считает, что необходимо выбрать осторожную «балансирующую» тактику, чтобы избежать прямого конфликта с Фицо, но в то же время справедливо оценить состояние демократии в Словакии.