В НАТО заявили о необходимости мобилизации на Украине

Среди изменений — призыв через электронные повестки и снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет. О том, что Киеву крайне необходимо расширить мобилизацию и изменить правила ротации военнослужащих, говорил бывший руководитель ЦРУ (в 2011—2012 годах) Дэвид Петреус.