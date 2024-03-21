В НАТО заявили о необходимости мобилизации на Украине

«Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию», — сказал Бауэр (цитата по изданию «Страна»).
Представитель НАТО отметил, что понимает, как «непросто убедить людей», но видит, что по этому поводу есть изменения.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский рассказал о просьбе военного руководства мобилизовать 450−500 тыс. человек.
Среди изменений — призыв через электронные повестки и снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет. О том, что Киеву крайне необходимо расширить мобилизацию и изменить правила ротации военнослужащих, говорил бывший руководитель ЦРУ (в 2011—2012 годах) Дэвид Петреус.
20 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву будет достаточно мобилизовать менее 500 тыс. человек. Оценка показала, что такой масштаб не нужен, принимая во внимание ротации военнослужащих и поступающее от Запада вооружение, объяснил он.