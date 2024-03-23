Путин заявил, что Запад в отношениях с Россией все трактует в свою пользу

Об этом глава государства заявил в фильме Андрея Кондрашова «Белград», фрагмент которого был показан в эфире телеканала «Россия 1». В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.
«Вы знаете, какие можно было бы для нас выводы сделать? Ведь наши западные контрагенты — они ведь всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу», — сказал Путин, отвечая на вопрос, чему его научила история Югославии.
«Как же это возможно? Ответ знаете был какой? “Ну как же так, там на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, и нужно было положить этому конец”. Так идите к Совету Безопасности, получайте разрешение и действуйте. Нет, сделали просто так», — отметил Путин.
Он сказал, что не просто так вспомнил события 2014 года. «Вот после этого, после 2014 года на Украине по сути тоже началась гражданская война и неоднократно военные операции против восставшего Донбасса. И это продолжалось как раз восемь лет», — добавил глава государства.