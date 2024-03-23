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Путин заявил, что Запад в отношениях с Россией все трактует в свою пользу

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что история с бомбардировками Югославии научила его тому, что западные контрагенты России всегда всё разворачивают и трактуют в свою пользу, он также провел исторические параллели с конфликтом в Донбассе.

Источник: © РИА Новости

Об этом глава государства заявил в фильме Андрея Кондрашова «Белград», фрагмент которого был показан в эфире телеканала «Россия 1». В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.

«Вы знаете, какие можно было бы для нас выводы сделать? Ведь наши западные контрагенты — они ведь всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу», — сказал Путин, отвечая на вопрос, чему его научила история Югославии.

Он вспомнил, как позднее, во время событий в Крыму в 2014 году, разговаривал с одним из своих коллег и указывал на то, что в ситуации с Югославией почти все страны НАТО приняли участие в военной акции в Европе без резолюции Совета Безопасности ООН.

«Как же это возможно? Ответ знаете был какой? “Ну как же так, там на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, и нужно было положить этому конец”. Так идите к Совету Безопасности, получайте разрешение и действуйте. Нет, сделали просто так», — отметил Путин.

Он сказал, что не просто так вспомнил события 2014 года. «Вот после этого, после 2014 года на Украине по сути тоже началась гражданская война и неоднократно военные операции против восставшего Донбасса. И это продолжалось как раз восемь лет», — добавил глава государства.

Путин Владимир
история