Путин заявил, что Запад в отношениях с Россией все трактует в свою пользу

«Вы знаете, какие можно было бы для нас выводы сделать? Ведь наши западные контрагенты — они ведь всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу», — сказал Путин, отвечая на вопрос, чему его научила история Югославии.