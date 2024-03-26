Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии

Франция и другие члены ООН, считает Небензя, прибегают к процедурным маневрам, чтобы не допустить созыва СБ по вопросу чрезвычайной важности, который имеет серьезные последствия для Сербии, нынешней ситуации в Косове, равно как и для всего региона Западных Балкан.