Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии

Он также добавил, что агрессия была проявлена в отношении свободы слова, свободы выражения в высшем органе ООН.
Франция и другие члены ООН, считает Небензя, прибегают к процедурным маневрам, чтобы не допустить созыва СБ по вопросу чрезвычайной важности, который имеет серьезные последствия для Сербии, нынешней ситуации в Косове, равно как и для всего региона Западных Балкан.
Постпред напомнил, что агрессия НАТО против Югославии длилась 78 суток и обернулась для ее населения немыслимыми страданиями и многочисленными жертвами.
Ранее, 24 марта, президент России Владимир Путин назвал бомбардировку Югославии со стороны Североатлантического альянса в 1999 году огромной трагедией. Он назвал подобные действия недопустимыми. Путин отметил, что Запад «без всякой резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН прямо начал военные действия, войну, по сути дела, в самом центре Европы».
Также посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил «Известиям», что НАТО будет нести ответственность за содеянное в Югославии в 1999 году. По словам дипломата, материальный ущерб от случившегося приблизительно оценивается в $100 млрд.
До этого, 22 марта, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал последствия бомбардировок НАТО в Сербии спустя 25 лет.
Североатлантический альянс проводил военную операцию в Югославии с 24 марта по 10 июня 1999 года. Она носила официальный статус гуманитарной интервенции. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тыс. человек, включая 87 детей. Стране был нанесен огромный ущерб, а последствия применения обедненного урана до сих пор регистрируются медиками.