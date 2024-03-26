Украинские спецслужбы содействовали теракту в «Крокусе», заявил глава ФСБ

При этом известно, что Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке, отметил глава ФСБ. По его словам, террористы хотели сбежать именно на Украину, и их там ждали. Бортников добавил, что российские спецслужбы сделали все, чтобы этого не произошло.