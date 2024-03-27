Захарова указала на ангажированность позиции США по теракту в «Крокусе»

До этого, 24 марта, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что после теракта в «Крокус Сити Холле» российско-американские контакты в области борьбы с терроризмом окончательно разрушены, и не по вине Москвы. При этом в 2001 году президент России Владимир Путин был первым, кто протянул американцам руку помощи, напомнил дипломат.