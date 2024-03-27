Захарова указала на ангажированность позиции США по теракту в «Крокусе»

«Они сами себя разоблачили. Они же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю», — приводит ее слова «РИА Новости».
Ранее, 26 марта, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ждали на Украине. По его словам, террористов «хотели там видеть как героев».
25 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам на брифинге, что со стороны США не планируется помощи России в сфере безопасности. В свою очередь, Захарова назвала аморальным отказ Белого дома помогать России в сфере безопасности.
До этого, 24 марта, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что после теракта в «Крокус Сити Холле» российско-американские контакты в области борьбы с терроризмом окончательно разрушены, и не по вине Москвы. При этом в 2001 году президент России Владимир Путин был первым, кто протянул американцам руку помощи, напомнил дипломат.
Теракт в «Крокус Сити Холле», где должна была выступить группа «Пикник», произошел 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди в камуфляже, которые устроили стрельбу и подожгли концертный зал.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне.
Всего было задержано 11 человек, в том числе четыре злоумышленника, непосредственно участвовавших в нападении. Все четверо являются иностранными гражданами. К настоящему моменту суд арестовал восьмерых задержанных, также установлена полная хронология теракта.