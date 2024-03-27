Российских военнопленных пытали на Украине, заявили в ООН

В частности, восемь человек рассказали, что их удерживали в подвалах частных зданий, скорее всего, в Харьковской области. Некоторые из них провели там несколько дней, другие — до полутора месяцев. Тринадцать военнопленных сообщили, что при допросах их избивали деревянными палками, а также пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Кроме того, украинцы инсценировали казни, а в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием.