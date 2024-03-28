Шольц заявил об обсуждении мира на Украине советниками из ряда стран

Ряд стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может выглядеть то, что приведет к мирному процессу.
Он подчеркнул, что «мир возможен в любое время». По его словам, для окончания конфликта нужно лишь, чтобы президент России Владимир Путин вывел войска. Российская сторона отмечала, что не отказывалась от переговоров, но Киев должен признать сложившиеся территориальные реалии.
Комментируя отказ Германии поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, Шольц заявил, что немецкие власти делают все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта, «то есть войны между Россией и НАТО».
«Мы также не будем отправлять наших солдат на Украину», — добавил канцлер. Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину оружием и боеприпасами больше, чем любую другую страну в Европе. «И мы будем делать это до тех пор, пока это необходимо», — пообещал он.
Дискуссия о возможности ввода западных войск на Украину началась после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления после саммита по поддержке Киева в Париже 26 февраля допустил отправку военных. Ряд стран, включая Германию, а также генеральный секретарь НАТО объявили, что не имеют подобных планов. В то же время некоторые государства, например Чехия, выступали за обсуждение такой возможности.
Россия осуждает поставки оружия на Украину странами Запада. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, но Киев отказывается от них. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией. Путин предупредил, что это может привести к третьей мировой войне.