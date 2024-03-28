Шольц заявил об обсуждении мира на Украине советниками из ряда стран

«Мы также не будем отправлять наших солдат на Украину», — добавил канцлер. Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину оружием и боеприпасами больше, чем любую другую страну в Европе. «И мы будем делать это до тех пор, пока это необходимо», — пообещал он.