Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется

«Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать», — сказал глава МИД.
Так он прокомментировал высказывание российского постпреда в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая.
Как отмечал российский дипломат, со стороны зарубежных партнеров растет количество призывов к Москве перейти к переговорам с Киевом для окончания боевых действий. Небензя отметил, что возникает вопрос, с кем проводить эти переговоры после 21 мая хотя бы гипотетически.
Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже в КС заявили, что такого обращения не поступало.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.