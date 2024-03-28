Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется

Как отмечал российский дипломат, со стороны зарубежных партнеров растет количество призывов к Москве перейти к переговорам с Киевом для окончания боевых действий. Небензя отметил, что возникает вопрос, с кем проводить эти переговоры после 21 мая хотя бы гипотетически.