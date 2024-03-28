Финляндия признала, что оборонный договор с США ограничит ее суверенитет

Как заявил после подписания соглашения пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Москве сожалеют о решении Хельсинки согласиться на размещение американских военных баз. Он подтвердил, что это приведет к усилению напряженности в двусторонних отношениях. Когда военная инфраструктура НАТО будет заходить внутрь Финляндии, для России это, очевидно, будет представлять угрозу, подчеркнул представитель Кремля.