Финляндия признала, что оборонный договор с США ограничит ее суверенитет

«Поэтому для принятия парламентом решения об одобрении соглашения потребуется большинство в две трети голосов», — добавили в ведомстве.
Финляндия, вступившая в НАТО, в декабре подписала с США соглашение, предусматривающее размещение войск на ее территории.
В соответствии с документом Пентагону открывается доступ к 15 военным базам, предусматривается предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспорта, обеспечение защиты американских сил, а также объектов и территорий, которые они используют.
Соглашение не подразумевает постоянного присутствия США в Финляндии, возможные американские войска будут находиться в стране на основе ротации.
Как заявил после подписания соглашения пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Москве сожалеют о решении Хельсинки согласиться на размещение американских военных баз. Он подтвердил, что это приведет к усилению напряженности в двусторонних отношениях. Когда военная инфраструктура НАТО будет заходить внутрь Финляндии, для России это, очевидно, будет представлять угрозу, подчеркнул представитель Кремля.