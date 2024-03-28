Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия признала, что оборонный договор с США ограничит ее суверенитет

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рабочая группа в Финляндии пришла к выводу, что оборонное соглашение с США (DCA) ограничит суверенитет страны, сообщил финский МИД, возглавляющий группу.

Источник: © РИА Новости

«Поэтому для принятия парламентом решения об одобрении соглашения потребуется большинство в две трети голосов», — добавили в ведомстве.

Финляндия, вступившая в НАТО, в декабре подписала с США соглашение, предусматривающее размещение войск на ее территории.

В соответствии с документом Пентагону открывается доступ к 15 военным базам, предусматривается предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспорта, обеспечение защиты американских сил, а также объектов и территорий, которые они используют.

Соглашение не подразумевает постоянного присутствия США в Финляндии, возможные американские войска будут находиться в стране на основе ротации.

Как заявил после подписания соглашения пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Москве сожалеют о решении Хельсинки согласиться на размещение американских военных баз. Он подтвердил, что это приведет к усилению напряженности в двусторонних отношениях. Когда военная инфраструктура НАТО будет заходить внутрь Финляндии, для России это, очевидно, будет представлять угрозу, подчеркнул представитель Кремля.

НАТО