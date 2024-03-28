В Белом доме оскорбили российских чиновников из-за заявлений о теракте

«ИГИЛ* несет полную ответственность за эту атаку (в “Крокусе” — ред.). США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе… мой дядя часто говорил… лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», — сказал Кирби в ходе брифинга.