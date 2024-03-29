Лавров заявил, что сфер сотрудничества России и Запада практически не осталось

«Практически нет [сфер, в которых поддерживается сотрудничество между Россией и Западом]. Американцы всячески подчеркивают, что они предупреждали [о готовящемся в Москве теракте] 7 марта. Вслед за ними, кстати, 8 марта такое же предупреждение сделало посольство Великобритании. И тот, и другой случай касался текста на английском языке, адресовали они эти предупреждения своим гражданам, которые находились в Москве, советуя им не посещать массовые мероприятия. Что касается контактов по линии спецслужб, они как правило не афишируются. Но в недавнем интервью [руководитель ФСБ] Александр Бортников сказал, что такие контакты были, предупреждение поступало, но оно было самого общего характера», — сказал Лавров.