Politico сообщила о «косвенном финансировании» йеменских хуситов Китаем

Один из источников Politico уточнил, что такую «поддержку» Китай совершает непреднамеренно, так как от действий хуситов в Красном море страдает и сам Пекин. «Я не уверен, что они осознают, что рубят сук, на котором сидят», — сказал он. В китайском правительстве на просьбу Politco о комментарии не ответили.