Минюст напомнил о праве иноагентов баллотироваться на выборах в России

С декабря 2022 года, чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно получать заграничное финансирование — достаточно лишь «поддержки из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием». В этом месяце президент Владимир Путин также подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. За последние два года в список иноагентов были включены более 300 физических лиц (в настоящее время в реестре 787 физлиц и организаций).