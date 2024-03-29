Песков прокомментировал слова Кулебы о возможности переговоров с РФ

Кулеба накануне допустил обсуждение «формулы мира» с Россией. По его словам, дискуссии могут проходить в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, согласно правилам, одобренным участниками.
Конечно, такое заявление, оно абсолютно противоречит запрету, кодифицированному для президента Украины, вести переговоры с Россией — это первое. Во-вторых, для нас могут быть приемлемые какие-то правила, которым мы должны следовать и которые будут еще кем-то выработаны.
По его словам, будет лучше, если слова Кулебы о возможности пообщаться с Россией прокомментируют в российском Министерстве иностранных дел.
Зеленский попросил руководство Швейцарии организовать мирную конференцию высокого уровня 15 января в ходе визита в страну. Отмечалось, что в ней должно принять участие как можно больше стран.
26 февраля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россию пригласят для участия в мирной конференции по Украине, хотя приезд ее представителей маловероятен. До этого Кассиc заявил, что существует несколько мирных планов, о которых не говорилось публично.
При этом 13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия откажется от участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если представителей Москвы пригласят. Она объяснила, что участие России в подобных конференциях не имеет смысла, так как на мероприятии будут лоббировать так называемую формулу президента Украины Владимира Зеленского.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.