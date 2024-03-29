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Песков прокомментировал слова Кулебы о возможности переговоров с РФ

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности проведения переговоров с РФ абсолютно противоречит запрету президента страны Владимира Зеленского вести эти переговоры. Об этом 29 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Кулеба накануне допустил обсуждение «формулы мира» с Россией. По его словам, дискуссии могут проходить в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, согласно правилам, одобренным участниками.

Конечно, такое заявление, оно абсолютно противоречит запрету, кодифицированному для президента Украины, вести переговоры с Россией — это первое. Во-вторых, для нас могут быть приемлемые какие-то правила, которым мы должны следовать и которые будут еще кем-то выработаны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

По его словам, будет лучше, если слова Кулебы о возможности пообщаться с Россией прокомментируют в российском Министерстве иностранных дел.

Зеленский попросил руководство Швейцарии организовать мирную конференцию высокого уровня 15 января в ходе визита в страну. Отмечалось, что в ней должно принять участие как можно больше стран.

26 февраля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россию пригласят для участия в мирной конференции по Украине, хотя приезд ее представителей маловероятен. До этого Кассиc заявил, что существует несколько мирных планов, о которых не говорилось публично.

При этом 13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия откажется от участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если представителей Москвы пригласят. Она объяснила, что участие России в подобных конференциях не имеет смысла, так как на мероприятии будут лоббировать так называемую формулу президента Украины Владимира Зеленского.

Тогда же президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость проведения переговоров между Россией и Украиной и то, что они должны проходить в конструктивной и реалистичной обстановке, а «не быть основанными на “хотелках” после применения психотропных средств». Он также отметил, что переговоры нельзя рассматривать как паузу для укрепления собственного военного потенциала.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Песков Дмитрий