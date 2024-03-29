Сотрудника посольства Молдавии вышлют из России

По данным агентства «Новости Приднестровья», Москва готовилась открыть в регионе шесть избирательных участков. В связи с этим посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии и выразили протест. Он в свою очередь подчеркивал наличие прав российских граждан принимать участие в голосовании.