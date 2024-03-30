Президент Зеленский: Украина планирует бить ракетами ATACMS по Крыму

Украина из-за пробуксовки с законопроектом о военной помощи в конгрессе США «потеряла полгода», и сейчас Киев «пытается найти какой-то способ не отступать», признал Зеленский. Без американской поддержки ВСУ лишаются ПВО, ракет Patriot, постановщиков помех для радиоэлектронной борьбы и артиллерийских снарядов калибром 155 мм. «Это значит, что мы будем отходить, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами», — предупредил политик. По его мнению, если линия фронта рухнет, российские войска смогут зайти в «большие города».