Посол Украины назвал бразильцев «живущими на другой планете»

Мельник заявил также, что его работа в Бразилии «в десятки раз сложнее», чем когда он был послом Украины в Германии. Эту должность он занимал 2015 по 2022 год. На этом посту Мельник неоднократно критиковал Берлин за промедление с поставками вооружений, а также сделал несколько резонансных заявлений. Например, когда канцлер Олаф Шольц отказался ехать в Киев, из-за того что туда не пустили президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, Мельник назвал его «обиженной ливерной колбасой», за что позже извинился. В 2022 году его назначили замглавы МИДа Украины, но в 2023-м отправили послом в Бразилию.