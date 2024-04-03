МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией

«Решение правительства о закрытии пунктов пересечения границы и централизованном рассмотрении заявлений о предоставлении международной защиты до уведомления», — сказано в предложении МВД кабмину для утверждения на заседании 4 апреля.
Граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финских властей до 14 апреля.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, «погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право», а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.