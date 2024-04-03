Минниханов заявил предприятиям после удара дронов: «Очнитесь, ребята!»

В тот же день Минобороны Казахстана опровергло распространявшиеся данные, что дроны были выпущены с территории страны. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air временно приостановит полеты из Актобе в Казань с 5 апреля, объяснив решение обеспечением их безопасности. О дате возобновления авиасообщения объявят позднее. При этом компания возобновила полеты в Казань с 1 апреля после перерыва протяженностью в год.