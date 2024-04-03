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Минниханов заявил предприятиям после удара дронов: «Очнитесь, ребята!»

Утром 2 апреля дроны атаковали Елабугу и Нижнекамск. Пострадали 14 человек. Глава Татарстана заявил о знаке от Всевышнего, что необходимо самим себя защищать.

Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, выступая на Международном форуме по энергетике, заявил, что в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) необходимо «очнуться».

«Всевышний дает нам знак: “Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя”», — заявил глава региона.

По словам Минниханова, ПВО решает свои задачи, но «мы должны своими силами решать такие вопросы, каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет».

Утром 2 апреля БПЛА атаковали Елабугу и Нижнекамск в Татарстане. В Елабуге удар пришелся по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга».

Пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова говорила 3 апреля, что после атаки БПЛА пострадали 14 человек. Шестеро из них находятся в стационаре, а остальные — дома.

В Нижнекамске дрон был обезврежен, когда он пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. Мэр города Рамиль Муллин заявил, что БПЛА удалось обезвредить системой радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет, а технологический процесс предприятия не был нарушен.

2 апреля официальный представитель руководителя ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаку БПЛА на объекты в Татарстане, заявил о необходимости прекращения любых атак на гражданскую инфраструктуру.

В тот же день Минобороны Казахстана опровергло распространявшиеся данные, что дроны были выпущены с территории страны. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air временно приостановит полеты из Актобе в Казань с 5 апреля, объяснив решение обеспечением их безопасности. О дате возобновления авиасообщения объявят позднее. При этом компания возобновила полеты в Казань с 1 апреля после перерыва протяженностью в год.