Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине

«Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <…> Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», — сказал министр.
В частности, украинские войска будут активнее обучать в Польше, пояснил Сикорский.
О планах создать невоенную миссию по Украине польский министр сообщил накануне на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он отметил, что это позволит применять ресурсы «альянса для обучения украинцев, для применения логистики альянса или других общих элементов, которые у нас есть».
Как неоднократно подчеркивали в Москве, страны НАТО, поставляя вооружение и тренируя украинских военных на своей территории, давно стали непосредственными участниками конфликта.
В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа. Он напомнил слова Владимира Путина из послания Федеральному собранию о том, что «мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».