Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине

В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа. Он напомнил слова Владимира Путина из послания Федеральному собранию о том, что «мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».