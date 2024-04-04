Иран может ударить по Израилю, но хочет обойтись без полномасштабной войны

Старший научный сотрудник аналитического центра Century International (Нью-Йорк) Арон Лунд согласен: ответ будет «ограниченным и расчетливым, чтобы избежать войны, но придать этому форму видимого возмездия». При этом в разговоре с «Ъ» эксперт предположил, что наиболее вероятный сценарий — это задействование Тегераном, который «предпочитает держать конфликт на расстоянии вытянутой руки», шиитских ополчений в Ираке и Ливане. Напомним, что ливанская «Хезболла» с октября прошлого года в знак солидарности с палестинским «Хамасом» практически ежедневно наносит удары по северу Израиля. ЦАХАЛ в ответ бьет по югу и центру Ливана. При этом еще 28 марта, как сообщила газета «Едиот Ахронот», глава Минобороны Израиля Йоав Галант поручил сотрудникам своего министерства проработать вопрос о том, как подготовить население к новой полномасштабной войне. Теперь с «Хезболлой».