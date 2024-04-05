В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

В середине марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что намерен вместе с партнерами по НАТО «защитить остров Готланд от России». Он добавил, что речь может идти об увеличении присутствия шведских военных на Готланде, а также о размещении подводных лодок.