В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

«Российская сторона неоднократно предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением альянсом территорий новых стран-членов на Севере Европы», — сказали в министерстве.
В ведомстве напомнили, что в 2015 году Стокгольм восстановил военное присутствие на Готланде, а в апреле прошлого года, до вступления в НАТО, шведские войска на учениях на острове отрабатывали «противодействие вооруженному нападению».
«Принимая во внимание планы Швеции, вынуждены констатировать, что стараниями Стокгольма и Североатлантического альянса в целом прежде мирная акватория Балтийского моря превращается в арену геополитической конфронтации», — заявили на Смоленской площади.
В министерстве отметили, что «в результате подобной провокационной активности создаются новые угрозы безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе».
Дипломаты подчеркнули, что тщательно следят за происходящим и оценивают потенциальные риски.
«Для купирования угроз на северном направлении воссоздан Ленинградский военный округ… Дальнейшие решения по обеспечению безопасности России будут приниматься в зависимости от развития ситуации», — предупредили в МИД.
В середине марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что намерен вместе с партнерами по НАТО «защитить остров Готланд от России». Он добавил, что речь может идти об увеличении присутствия шведских военных на Готланде, а также о размещении подводных лодок.
Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Готланд — самый большой остров, принадлежащий этой стране. Он находится примерно в 330 километрах от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.