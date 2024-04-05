Столтенберг признал невозможность F-16 кардинально изменить ход конфликта

До этого, 28 марта, президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о поставках F-16 на Украину западными странами. Он выразил мнение, что истребители не смогут поменять ситуацию на поле боя. По его словам, если эти самолеты будут запускать из третьих стран, они станут легитимной целью для РФ.