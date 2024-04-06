В результате вооруженного нападения на «Крокус» погибли более 144 человек, пострадали свыше 550, концертный зал полностью выгорел. Президент России Владимир Путин исключал причастность «исламских фундаменталистов» к теракту. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, нападение готовили радикальные исламисты, однако это было нужно западным спецслужбам и Украине для создания паники в российском обществе. В Киеве и Вашингтоне отвергали причастность к нападению на «Крокус».