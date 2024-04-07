Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии

Президент в Словакии избирается всеобщим голосованием на пять лет. В первом туре участие, состоявшемся 23 марта, принимали девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства, во второй тур прошли экс-глава МИД республики Иван Корчок, набравший 42,51% голосов, и Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей. Опросы, которые проводились перед вторым туром, указывали, что шансы кандидатов на победу почти равны, а разрыв между соперниками может быть всего в несколько процентов.