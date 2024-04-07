Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии

«Пеллегрини — 54,32%, Корчок — 45,67%», — следует из данных, опубликованных на сайте управления после обработки 96,05% данных.
Президент в Словакии избирается всеобщим голосованием на пять лет. В первом туре участие, состоявшемся 23 марта, принимали девять кандидатов, но ни один из них не набрал абсолютного большинства, во второй тур прошли экс-глава МИД республики Иван Корчок, набравший 42,51% голосов, и Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей. Опросы, которые проводились перед вторым туром, указывали, что шансы кандидатов на победу почти равны, а разрыв между соперниками может быть всего в несколько процентов.
И Корчок, и Пеллегрини ранее заявляли, что не допустят отправки словацких военных на Украину, если победят на президентских выборах. Однако они расходятся в оценке происходящего конфликта, возможной помощи Киеву и потенциального членства Украины в НАТО.
В одной из последних предвыборных дискуссий Пеллегрини заявил, комментируя планы НАТО создать фонд военной помощи Киеву на сумму 100 миллиардов евро, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Он также выразил опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
Корчок же считает, что идея создать такой фонд является «конкретным примером сотрудничества», но заверил, что в случае победы на выборах не будет склонять Словакию к обязательствам, которые страна не сможет выполнить.
Пеллегрини выступает только за гуманитарную помощь Киеву и отправку техники, которая «должна помочь гражданскому населению». Он ратует за прекращение боевых действий и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире на Украине, хотя и на уровне экспертов для начала.
Корчок в свою очередь отвергал «фальшивые крики о мире и то, что Украина должна принять факт, что лишится части своей территории». По мнению экс-главы МИД Словакии, предпосылки для мира будут тогда, когда «Россия прекратит боевые действия», пока же, как считает Корчок, Словакия обязана поддерживать Украину и «делать все, чтобы она смогла защититься».
Пеллегрини однозначно считает, что Украина не может вступить в НАТО, а его соперник допускает такой сценарий, если украинская сторона будет соответствовать необходимым требованиям.