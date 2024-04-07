Виталий Хоценко сообщил, что угроза подтопления сохраняется в 60 домах Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ситуации с весенним паводком в регионе. За минувшие сутки воду откачали из восьми домов и 104 приусадебных участков. В зоне затопления остаётся около 60 домов и порядка 250 участков в нескольких районах области.
На местах дежурят службы МЧС и специалисты министерства региональной безопасности.
Накануне в Русско-Полянском районе закрыли дорогу до Сибирского. Дорога полностью оказалась скрыта под водой. Однако уже утром в Госавтоинспекции отчитались, что движение по дороге вновь возобновлено.