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Виталий Хоценко сообщил, что угроза подтопления сохраняется в 60 домах Омской области

Ситуацию по паводку прокомментировал омский губернатор Виталий Хоценко.

Источник: МЧС по Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ситуации с весенним паводком в регионе. За минувшие сутки воду откачали из восьми домов и 104 приусадебных участков. В зоне затопления остаётся около 60 домов и порядка 250 участков в нескольких районах области.

На местах дежурят службы МЧС и специалисты министерства региональной безопасности.

Накануне в Русско-Полянском районе закрыли дорогу до Сибирского. Дорога полностью оказалась скрыта под водой. Однако уже утром в Госавтоинспекции отчитались, что движение по дороге вновь возобновлено.

МЧС