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Украина встала на путь ядерного террора, заявил МИД России

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украина, поддерживаемая США и западными сателлитами, ударами по Запорожской АЭС дает понять, что встала на путь ядерного террора, заявили в МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Отмечалось, что критических повреждений и пострадавших нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.

«Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, — лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что вина за удары по ЗАЭС и их последствия ложится на власти государств, которые поставляют Киеву оружие, деньги и разведданные, обучают украинских солдат и обеспечивают информационное сопровождение действий Киева.

«Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима», — отметили в МИД РФ.

Также в ведомстве отметили, что Россия делает все для обеспечения безопасности станции в соответствии со своими законами и международно-правовыми обязательствами.

дипломатия