Украина встала на путь ядерного террора, заявил МИД России

«Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима», — отметили в МИД РФ.