Путин поручил продумать создание центров передовых компетенций

«Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов”… при участии заинтересованных организаций разработать “дорожную карту” реализации и распространения проекта по созданию в дружественных государствах сети центров развития передовых компетенций на основе российских технологий, предусмотрев в том числе обсуждение этого проекта в рамках межправительственных комиссий с государствами, входящими в ЕАЭС и объединение БРИКС», — говорится в перечне поручений.