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Путин поручил продумать создание центров передовых компетенций

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать «дорожную карту» по созданию в дружественных странах центров развития передовых компетенций на основе российских технологий.

Источник: © РИА Новости

Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов”… при участии заинтересованных организаций разработать “дорожную карту” реализации и распространения проекта по созданию в дружественных государствах сети центров развития передовых компетенций на основе российских технологий, предусмотрев в том числе обсуждение этого проекта в рамках межправительственных комиссий с государствами, входящими в ЕАЭС и объединение БРИКС», — говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 июня 2024 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Путин Владимир