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Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по Запорожской АЭС

ООН, 8 апр — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш разделяет обеспокоенность, выраженную МАГАТЭ в связи с ударами беспилотников по Запорожской АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Источник: РИА "Новости"

«Генеральный секретарь ООН разделяет обеспокоенность, выраженную генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу ударов БПЛА по территории Запорожской АЭС», — сказал Дюжаррик.

Ранее агентство Блумберг привело заявление Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась «довольно близка» к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным «среднесрочный план и будущее и то, что может произойти» на станции.

В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.

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