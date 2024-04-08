Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по Запорожской АЭС

Ранее агентство Блумберг привело заявление Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась «довольно близка» к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным «среднесрочный план и будущее и то, что может произойти» на станции.