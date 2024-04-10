Казахстан назвал некорректными слова о своем влиянии на паводки в России

Ведомство прокомментировало заявление полпреда президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Он накануне, 9 апреля, заявил, что России и Казахстану следует согласовывать сброс воды на водохранилищах, в частности, чтобы избежать проблем с паводками в Курганской и Тюменской областях. В этих регионах течет река Тобол, которая начинается у границы Оренбургской области России и Костанайской области Казахстана. Сначала река идет вдоль границы, потом по Казахстану, потом по территории России, Курганской области и в Тюменской, у Тобольска, впадает в Иртыш. В Казахстане на Тоболе находятся Верхнетобольское и Каратомарское водохранилища.