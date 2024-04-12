РПЦ вспомнила о Варфоломеевской ночи из-за предложения Эстонии

Легойда назвал инициативу Таллина «театром абсурда», а меры против РПЦ, по его мнению, «стали каким-то подобием ментального наркотика, который пытаются скормить эстонскому избирателю, чтобы он забыл о реальных проблемах». Он напомнил, что Церковь и вера в трудные времена обязана наводить мосты между странами, но не вина Церкви, что политики уничтожают эти мосты.