Стамбульские соглашения и космонавты из Кремля. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент РФ Владимир Путин продолжит общение с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Позднее они встретятся с вернувшимися с МКС Героем России Олегом Новицким и Героем Белоруссии Мариной Василевской: «День космонавтики, день нашей гордости».
О сотрудничестве с Минском по космосу
Сотрудничество в космической сфере «стоит высоко в повестке» отношений России и Белоруссии, «степень интеграции очень высокая». И до полета Василевской белорусские предприятия были вовлечены в производство «различных элементов космической техники».
«Представители Белоруссии уже в отряде космонавтов — и эта практика будет расширяться». «Подготовленные белорусские космонавты будут продолжать работу в этом отряде и вносить свой вклад в освоение космоса».
Урегулировать конфликт на Украине можно только с помощью диалога, готовность к которому вчера подтвердил Путин. «Президент и ранее говорил о нашей готовности, это было подтверждение нашей хорошо известной позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей».
Стамбульские договоренности 2022 года могли бы стать «неким базисом для начала новых переговоров», но следует учитывать, что за два года «произошло много изменений»: «У нас в конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад».
Любые мирные конференции без участия Москвы «вряд ли можно считать рациональными и потенциально способными на результат».
В Кремле не ощущают, чтобы подходы Киева к переговорам изменились: «Пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины [Владимира Зеленского] вести какие-то переговоры с российской стороной».
О попытках вмешательства во внутренние дела РФ
Россия готова к попыткам вмешательства извне, в том числе в дни инаугурации президента. «Сейчас такое время, когда все усилия и так находятся на максимуме».
«Попытки вмешательства в наши дела не ослабевают». «Значимые, символические мероприятия — как инаугурация президента, — конечно, рассматриваются нашими врагами как очередной повод для попыток по дестабилизации обстановки в России».
Российские власти «научились, как с этим бороться и этому противостоять».
О желании МВД Эстонии признать РПЦ террористической организацией
В Кремле «не хотели бы ничего думать» о заявлениях главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, призвавшего признать Русскую православную церковь «террористической организацией»: «Заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных».
О перспективах полетов представителей Кремля в космос
«Мне не известно о желающих полететь на орбиту из действующей администрации».
«Космонавтов в действующем составе администрации нет». При этом нынешние сотрудники обладают «другими талантами и другими достижениями».