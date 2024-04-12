Сообщается, что военизированное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама», военизированное крыло «Исламского джихада» «Сарая аль-Кудс», силы спецназа ХАМАС «Нухба», по мнению ЕС, причастны к нападению на Израиль 7 октября прошлого года и «несут ответственность за серьезные нарушения прав человека» в ходе этого нападения.
ЕС ввел санкции против трех палестинских группировок
БРЮССЕЛЬ, 12 апр — РИА Новости. ЕС внес палестинские группировки «Сарая аль-Кудс», «Бригады аль-Кассама» и «Нухба» в санкции за нарушения прав человека в связи с нападением на Израиль в октябре прошлого года, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.