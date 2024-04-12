Байден публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю

При этом Байден подтвердил, что США привержены защите Израиля.
«Мы поддержим Израиль и поможем ему защититься, а Иран не добьется успеха», — подчеркнул американский лидер.
Отношения Ирана и Израиля обострились после нанесенного удара по консульству исламской республики в столице Сирии Дамаске 1 апреля. При атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. За день до этого Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, тогда пострадали двое местных жителей. После атаки Иран пригрозил Израилю возмездием.
Позднее, 11 апреля, сотрудникам посольства США в Иерусалиме и членам их семей из соображений безопасности запретили выезжать за пределы крупных городов на фоне угроз Ирана атаковать Израиль.
Политолог Дмитрий Бридже 12 апреля заявил «Известиям», что возможный ответ Ирана на агрессию Израиля может произойти при помощи иранских прокси-группировок. Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники 11 апреля сообщила, что Тегеран может ответить Тель-Авиву в самое ближайшее время в связи с ударом израильских военных по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске.
Кроме того, 12 апреля представитель минобороны США сообщил CNN Arabic, что Пентагон перебрасывает дополнительные военные активы в Иран для усиления сдерживания после заявлений иранской стороны об атаке в случае вмешательства в конфликт с Израилем.
Ранее в этот день портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщал, что Тегеран несколько дней назад направил администрации президента США Джо Байдена предупреждение, что американские силы на Ближнем Востоке будут атакованы, если Вашингтон вмешается в боевые действия между Ираном и Израилем.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.