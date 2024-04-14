МИД озвучил позицию России по атаке Ирана на Израиль

В ночь на воскресенье Иран нанес удар беспилотниками и ракетами по Израилю. По словам представителя израильской армии контр-адмирала Даниэля Хагари, было запущено около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, почти все они были перехвачены силами Израиля и союзников. Из Ирака и Йемена также было выпущено несколько дронов и ракет, но они не достигли воздушного пространства Израиля, сказал он.