Захарова ответила на призыв посла Израиля к России осудить атаку Ирана

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил столкновение стран и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одной войны. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также осудила атаку Ирана по территории Израиля. Она призвала стороны воздержаться от дальней эскалации ситуации на Ближнем Востоке.