Захарова ответила на призыв посла Израиля к России осудить атаку Ирана

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий [президента Украины Владимира] Зеленского со стороны израильских официальных лиц», — написала она 14 апреля в своем Telegram-канале.
Захарова обратила внимание на то, что в результате преступлений киевского режима «из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура».
Вечером 13 апреля Иран запустил в сторону Израиля около 150 ракет, включая «крылатые» и класса «земля-земля», и, по разным данным, от нескольких десятков до более ста беспилотников.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна отразила воздушную атаку со стороны иранского государства. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари отметил, что Тель-Авив отразил 99% запусков. По его данным, были зафиксированы несколько раненых, в том числе на авиабазе Неватим, которая получила незначительные повреждения инфраструктуры.
Начальник штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что серия ответных ударов по израильской территории завершена, и предупредил о «более сильной» реакции, если еврейское государство решит предпринять какие-либо действия в отношении Тегерана.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил столкновение стран и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одной войны. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также осудила атаку Ирана по территории Израиля. Она призвала стороны воздержаться от дальней эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
В МИД РФ в свою очередь выразили обеспокоенность очередной опасной эскалацией на Ближнем Востоке и призвали все стороны к сдержанности.
Отношения Ирана и Израиля обострились после нанесенного удара по консульству Исламской Республики в столице Сирии Дамаске 1 апреля. При атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. После удара Иран пригрозил Израилю возмездием.