Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон прокомментировал атаку Ирана на Израиль

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Иран в ходе атаки на Израиль нарушил воздушное пространство соседей, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

Источник: Reuters

«Атака Ирана полностью безответственна и грозит риском втягивания региона в дальнейший конфликт. В ходе этой атаки было нарушено воздушное пространство соседних арабских стран», — сообщил чиновник в ходе специального брифинга.

«Наша задача состоит в том, чтобы добиться немедленной деэскалации напряженности и не допустить новых атак. Мы не ищем конфликта с Ираном, однако без колебаний примем меры для защиты наших сил и поддержки обороноспособности Израиля», — сказал высокопоставленный военный чиновник США.

Оценивая последствия ночной атаки Ирана против Израиля, он отметил, что вооруженным силам США и Израиля удалось перехватить большую часть запущенных Ираном беспилотников и ракет, что позволило избежать серьезных разрушений на территории еврейского государства.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон «держаться подальше».

Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами «Кудс» КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.