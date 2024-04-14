Пентагон прокомментировал атаку Ирана на Израиль

«Атака Ирана полностью безответственна и грозит риском втягивания региона в дальнейший конфликт. В ходе этой атаки было нарушено воздушное пространство соседних арабских стран», — сообщил чиновник в ходе специального брифинга.
Оценивая последствия ночной атаки Ирана против Израиля, он отметил, что вооруженным силам США и Израиля удалось перехватить большую часть запущенных Ираном беспилотников и ракет, что позволило избежать серьезных разрушений на территории еврейского государства.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами «Кудс» КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.