ABC News назвал примерные сроки принятия Израилем решения по ответу Ирану

«Израильские военные представили (правительству Израиля. — Ред.) “широкий спектр вариантов” ответа на ракетный удар Ирана в субботу, сообщил корреспондентам в понедельник рано утром в Тель-Авиве пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди вариантов мер Израиля на атаку Ирана имеется и ненанесение ответного удара.
Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами 13 апреля. Израильские военные заявили о перехвате большинства из запущенных снарядов.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что атака была успешно отражена. Позже стало известно, что Израиль намерен создать региональную коалицию против угрозы, исходящей со стороны Ирана. Газета The New York Times сообщила, что после разговора Нетаньяху с президентом США Джо Байденом Израиль передумал наносить ответный удар по Ирану. 14 апреля израильский премьер созвал заседание военного кабинета. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что атака стала объявлением войны.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил 14 апреля, что удар по Израилю носил ограниченный характер. Он отметил, что Тегеран не атаковал гражданских лиц, а также пригрозил ударами по базам США в регионе, если Вашингтон будет помогать Израилю. Постоянное представительство Ирана при ООН сообщало, что атака является правом государства на самооборону.
Тогда же официальный представитель Армии обороны страны (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что Иран выпустил по Израилю 350 снарядов разного типа. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Израиль пока не принял окончательного решения по реагированию на случившуюся атаку Ирана. Отмечалось, что перед военным руководством Израиля стоит выбор: либо осуществить мощный ответный удар, либо принять более взвешенное решение.
Политолог, преподаватель Университета Джорджа Вашингтона Низар Фарсах в беседе с «Известиями» отметил, что Иран не заинтересован в эскалации после своей вынужденной атаки на Израиль.
Отношения двух стран обострились после нанесенного удара по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля. Тогда погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пять сопровождавших их офицеров, а Иран пригрозил Израилю возмездием.