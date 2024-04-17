Фон дер Ляйен призвала ЕС делать новейшее оружие «для победы в бою»

В начале марта Европейской народной партии (ЕНП) выдвинула фон дер Ляйен в качестве своего кандидата на европейские выборы в начале марта. Несмотря на то что фон дер Ляйен была единственным кандидатом в бюллетене ЕНП, она получила 89 голосов «против» или 17,8% от общего числа. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который работает под руководством фон дер Ляйен, подчеркнул, что она не получила достаточной поддержки от своей собственной фракции.