Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сообщения о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

«Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьёзно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — написал Медведев.

Гражданину Польши были предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности, собирать информацию для целей «покушения на Владимира Зеленского», сообщила ранее Национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для «покушения».

Медведев Дмитрий