Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского

«Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьёзно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — написал Медведев.
Гражданину Польши были предъявлены обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в частности, собирать информацию для целей «покушения на Владимира Зеленского», сообщила ранее Национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для «покушения».