Reuters узнал, что Иран не будет «немедленно реагировать» на ночную атаку

Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны было приостановлено. Иранское агентство Fars News сообщило о взрывах в районе гражданского аэропорта Исфахана. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.