NYT узнала, по какой цели в Иране ударил Израиль

Близ Исфахана в центральной части Ирана расположена 8-я тактическая авиабаза имени шахида Бабаи. NYT со ссылкой на сайты отслеживания полетов отмечает, что гражданские самолеты изменили свои маршруты и облетают район Исфахан.
Представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан написал в X, что иранские ПВО сбили несколько беспилотников, «информации о ракетной атаке пока нет».
Иранское агентство Fars News сообщило, что поблизости от гражданского аэропорта Исфахана были слышны взрывы. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.
О том, что Израиль нанес удар по Ирану, этой ночью сообщили ABC, CBS, CNN и Fox News со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным CNN, цели не относятся к ядерным объектам. Собеседник Fox News назвал действия израильской армии «ограниченными». Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24−48 часов, рассказал источник Bloomberg.
Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны было приостановлено. Сирены воздушной тревоги затем включили на севере Израиля.
Новый виток эскалации между Ираном и Израилем продолжается с 1 апреля, когда ЦАХАЛ нанесла удар по зданию иранского посольства в Дамаске (Сирия). Тогда погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Спустя две недели, в ночь на 14 апреля, Иран запустил несколько сотен дронов и ракет в направлении Израиля. Это стало его первым ударом за долгие годы гибридной войны между двумя странами. Атаку поддержали проиранские силы в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Большинство объектов удалось сбить. Американские власти попросили Израиль не эскалировать ситуацию ответным ударом по Ирану.
Иран предупреждал, что если Израиль снова нанесет удар, сдержанной реакции не будет. «Следующий ответ с нашей стороны будет немедленным и на максимальном уровне <…>. Наш ответ будет решительным, окончательным и прискорбным для них», — пригрозил глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахян. Он пояснил, что иранский обстрел был призван дать Израилю понять, что Тегеран может бить в ответ.