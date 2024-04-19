NYT узнала, по какой цели в Иране ударил Израиль

Иран предупреждал, что если Израиль снова нанесет удар, сдержанной реакции не будет. «Следующий ответ с нашей стороны будет немедленным и на максимальном уровне <…>. Наш ответ будет решительным, окончательным и прискорбным для них», — пригрозил глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахян. Он пояснил, что иранский обстрел был призван дать Израилю понять, что Тегеран может бить в ответ.