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NYT узнала, по какой цели в Иране ударил Израиль

Иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на троих иранских чиновников. Собеседники газеты уточнили, что это стало первым ответом Израиля на атаку Ирана в ночь на 14 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Близ Исфахана в центральной части Ирана расположена 8-я тактическая авиабаза имени шахида Бабаи. NYT со ссылкой на сайты отслеживания полетов отмечает, что гражданские самолеты изменили свои маршруты и облетают район Исфахан.

Представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан написал в X, что иранские ПВО сбили несколько беспилотников, «информации о ракетной атаке пока нет».

Иранское агентство Fars News сообщило, что поблизости от гражданского аэропорта Исфахана были слышны взрывы. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.

О том, что Израиль нанес удар по Ирану, этой ночью сообщили ABC, CBS, CNN и Fox News со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным CNN, цели не относятся к ядерным объектам. Собеседник Fox News назвал действия израильской армии «ограниченными». Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24−48 часов, рассказал источник Bloomberg.

Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны было приостановлено. Сирены воздушной тревоги затем включили на севере Израиля.

Новый виток эскалации между Ираном и Израилем продолжается с 1 апреля, когда ЦАХАЛ нанесла удар по зданию иранского посольства в Дамаске (Сирия). Тогда погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Спустя две недели, в ночь на 14 апреля, Иран запустил несколько сотен дронов и ракет в направлении Израиля. Это стало его первым ударом за долгие годы гибридной войны между двумя странами. Атаку поддержали проиранские силы в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Большинство объектов удалось сбить. Американские власти попросили Израиль не эскалировать ситуацию ответным ударом по Ирану.

Иран предупреждал, что если Израиль снова нанесет удар, сдержанной реакции не будет. «Следующий ответ с нашей стороны будет немедленным и на максимальном уровне <…>. Наш ответ будет решительным, окончательным и прискорбным для них», — пригрозил глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахян. Он пояснил, что иранский обстрел был призван дать Израилю понять, что Тегеран может бить в ответ.