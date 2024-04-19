В Кремле призвали к сдержанности на фоне эскалации между Ираном и Израилем

Новый виток конфликта на Ближнем Востоке произошел 1 апреля после ударов Израиля по консульству Ирана в Сирии, где погибли два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пять сопровождавших их офицеров. В ответ на это Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами 13 апреля. Позже сообщалось, что Израиль намерен создать региональную коалицию против угрозы со стороны Ирана.