В Кремле призвали к сдержанности на фоне эскалации между Ираном и Израилем

Так он прокомментировал приписываемый еврейскому государству удар по Ирану, о котором этой ночью сообщали СМИ.
«В любом случае мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон, за отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности», — отметил Песков.
По его словам, в Кремле изучают информацию, однако считают преждевременным давать какие-либо комментарии по этому поводу, так как пока не было официальных заявлений со стороны Израиля, подтверждающих атаку.
Ночью 19 апреля в СМИ появились сообщения о том, что Израиль нанес удар по объекту в Иране. Взрывы раздались в районе международного аэропорта в провинции Исфахан. По информации иранского телевидения, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над провинцией.
Агентство Bloomberg со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что израильские официальные лица 18 апреля уведомили США о запланированном ответном ударе по Ирану в ближайшие 24−48 часов. При этом американский чиновник рассказал телеканалу CNN, что США «не давали добро» на ответный удар.
Новый виток конфликта на Ближнем Востоке произошел 1 апреля после ударов Израиля по консульству Ирана в Сирии, где погибли два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пять сопровождавших их офицеров. В ответ на это Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами 13 апреля. Позже сообщалось, что Израиль намерен создать региональную коалицию против угрозы со стороны Ирана.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября прошлого года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.