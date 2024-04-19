Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации

«Были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами. Мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации. Он не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет», — сказал дипломат.