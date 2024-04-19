Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации

«Были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами. Мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации. Он не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет», — сказал дипломат.
Министр отметил, что все специалисты именно так и расценили ответ Ирана на удар Израиля по своему генконсульству в Дамаске в начале апреля.
«Таким же, надеюсь, что я не ошибаюсь, был очередной ответ на ответ, который Израиль осуществил по объектам в Исфахане», — добавил Лавров.
Эскалация между Ираном и Израилем
В начале апреля Израиль ударил по генконсульству Ирана в Дамаске. По данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.
Спустя две недели Тегеран нанес ответный удар по израильской территории. По данным Тель-Авива, Иран запустил около 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Израильские власти заявили, что лишь «несколько ракет» долетели до территории страны и причинили «незначительный ущерб».
Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию «Правдивое обещание» и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет ответные меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам в Иране при помощи беспилотников. Возможной целью БПЛА могла быть авиабаза в районе Исфахана. Как отметил бригадный генерал иранской армии Сияваш Михандуст, в городе не зафиксировали повреждений.
МИД России призывал стороны конфликта к сдержанности.