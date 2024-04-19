Страны НАТО дадут Украине больше систем ПВО

Тему защиты Зеленский поднимал и после удара Ирана по Израилю. Тогда последний отчитался, что 99% ракет и беспилотников, запущенных Тегераном, были сбиты. Украинский президент призывал западные страны защитить Украину так же, как США, Великобритания и другие страны, которые помогали сбивать иранские ракеты и беспилотники. В ответ в США заявляли, что американские силы не могут перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной. «Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз. [Американский] президент [Джо Байден] с самого начала конфликта на Украине ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли», — заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.