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Страны НАТО дадут Украине больше систем ПВО

Министры обороны стран НАТО решили выделить Украине больше систем ПВО, заявил Столтенберг. Киев неоднократно призывал выделить ему эти вооружения. Россия критикует поставки оружия Украине, указывая, что это затягивает конфликт.

Источник: AP 2023

Страны НАТО дадут Украине больше систем ПВО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

К такому решению пришли министры обороны стран НАТО во время заседания Совета НАТО — Украина.

«Союзники договорились активизировать действия и предоставить дополнительную военную поддержку, включая противовоздушную оборону», — заявил Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта заявлял, что стране необходимы 5−7 американских зенитно-ракетных комплексов. По его словам, они «разблокируют небо» и позволят защитить промышленность. Причиной разрушения Трипольской ТЭС в Киевской области было отсутствие ракет для ПВО, говорил в середине апреля украинский президент. «Было ноль ракет. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье», — говорил Зеленский. Киев предлагал Западу взять системы ЗРК Patriot в аренду, говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Тему защиты Зеленский поднимал и после удара Ирана по Израилю. Тогда последний отчитался, что 99% ракет и беспилотников, запущенных Тегераном, были сбиты. Украинский президент призывал западные страны защитить Украину так же, как США, Великобритания и другие страны, которые помогали сбивать иранские ракеты и беспилотники. В ответ в США заявляли, что американские силы не могут перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной. «Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз. [Американский] президент [Джо Байден] с самого начала конфликта на Украине ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли», — заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Западные страны не могут создать на Украине систему ПВО, аналогичную израильскому «Железному куполу», говорил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он указал, что эта система создавалась десятилетиями, а ресурсов для нее нужно много.

Россия критикует поставки вооружений Киеву, заявляя, что это только усугубит и затянет конфликт. В середине марта Минобороны сообщило, что российские военные за неделю уничтожили три американских комплекса Patriot, принадлежащих Украине. Российские войска «пощелкают» системы ПВО Patriot, заявлял в конце 2022 года президент России Владимир Путин.

НАТО