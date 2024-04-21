МВД решило ужесточить контроль за процедурой техосмотра

Например, речь идет о фото, на которых время суток не совпадает с указанным в документах временем проверки или на машине внутри пункта ТО заметны «элементы окружающей природной среды». «В ЕАИСТО загружаются фотоизображения, на которых изображено транспортное средство “парящее в воздухе”, что является следствием наложения одного фотоизображения на другое, или с отражением окружающей природы, в то время, когда оно находится в помещении пункта технического осмотра», — говорится в пояснительной записке. «Индикатором риска» также являются случаи, когда два техэксперта подписали в течение двух месяцев диагностические карты, а на фотографии одно и то же лицо.