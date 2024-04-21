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МВД решило ужесточить контроль за процедурой техосмотра

МВД решило расширить список «индикаторов риска», которые служат основанием для проведения внеплановой выездной проверки операторов техосмотра (ТО). Проект приказа ведомства опубликован на regulation.gov.ru. Так, внеплановая проверка оператора ТО будет проводиться за фотографии, «имеющие признаки редактирования», в том числе за изображения «парящей в воздухе» машины.

Источник: РИА "Новости"

В частности, проверка будет проводиться в том случае, если технический эксперт на пункте ТО в течение двух месяцев трижды внес в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) фотографии, «имеющие признаки редактирования».

Например, речь идет о фото, на которых время суток не совпадает с указанным в документах временем проверки или на машине внутри пункта ТО заметны «элементы окружающей природной среды». «В ЕАИСТО загружаются фотоизображения, на которых изображено транспортное средство “парящее в воздухе”, что является следствием наложения одного фотоизображения на другое, или с отражением окружающей природы, в то время, когда оно находится в помещении пункта технического осмотра», — говорится в пояснительной записке. «Индикатором риска» также являются случаи, когда два техэксперта подписали в течение двух месяцев диагностические карты, а на фотографии одно и то же лицо.

Таким образом, МВД собирается ужесточить контроль за компаниями, торгующими диагностическими картами, подделывая фото машин, фиктивно прошедших техосмотр, отмечает «Коммерсантъ». В сентябре прошлого года Autonews.ru писал, что с 2022-го почти у 50 тыс. водителей аннулировали карты техосмотра, которые те оформили, не приезжая на проверку.

С 2021 года прохождение ТО обязательно только для грузовиков, автобусов и такси. Машины обычных граждан должны проходить техосмотр в случае постановки на учет и перерегистрации авто старше четырех лет, а также в случае изменений в конструкции транспортного средства.

Обязанность фотографировать автомобили в ходе ТО была введена Минтрансом в 2020 году, а требование фотографировать на фоне машины техэксперта — в 2022-м.

В России с 1 января начали действовать новые расценки на проведение техосмотра — например, в Москве и области 1101 ₽ и 1052 ₽ соответственно, в Санкт-Петербург — 1,72 тыс. руб.

ГИБДД