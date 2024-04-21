Столтенберг: США не опоздали с помощью Украине, но ее задержка имеет последствия

В воскресенье глава комитета по разведке сената США Марк Уорнер сообщил, что Вашингтон может возобновить военную помощь Украине к концу следующей недели. Кроме того, он подтвердил, что туда войдут средства дальнего огневого поражения, а именно ракеты ATACMS.