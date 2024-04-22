Дуда заявил, что в Польше не приняли решений о размещении ядерного оружия

Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления.
При этом он отметил, что переговоры на эту тему ведутся. «Конечно, ведутся переговоры. Мы вспоминаем эту тему, а иногда случается, что наши партнеры из США или с запада Европы тоже поднимают эту тему», — сказал польский президент.
«Но мы являемся частью североатлантического союза на протяжении 25 лет и мы открыты для этих разговоров», — заключил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.