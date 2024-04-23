Будапешт заблокирует помощь ЕС Украине из-за «охоты» на компании Венгрии

Сийярто напомнил, что венгерский OTP Bank в мае 2023 года попал в украинский список «спонсоров войны» за продолжение работы в России. Несколько месяцев спустя его исключили из перечня, поскольку Венгрия заблокировала выделение ей военного транша со стороны ЕС. По словам главы МИДа, «украинская охота на ведьм» не ограничилась OTP, и теперь украинские власти хотят отозвать лицензию на местное распространение ряда лекарств от венгерской компании Gedeon Richter.