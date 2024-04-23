Будапешт заблокирует помощь ЕС Украине из-за «охоты» на компании Венгрии

Венгрия не одобрит выделение Евросоюзом Украине €2 млрд помощи, пока Киев не прекратит «дискриминацию» венгерских компаний, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Будапешт уже заблокировал помощь на сумму €500 млн, отметил Сийярто. По его словам, лидеры ЕС хотят предоставить Украине €1,5 млрд из Европейского фонда мира; деньги оттуда предназначены в том числе для закупок оружия.
Сийярто напомнил, что венгерский OTP Bank в мае 2023 года попал в украинский список «спонсоров войны» за продолжение работы в России. Несколько месяцев спустя его исключили из перечня, поскольку Венгрия заблокировала выделение ей военного транша со стороны ЕС. По словам главы МИДа, «украинская охота на ведьм» не ограничилась OTP, и теперь украинские власти хотят отозвать лицензию на местное распространение ряда лекарств от венгерской компании Gedeon Richter.
Украинский список спонсоров войны ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции. В него попали, в частности, Raiffeisen Bank International, PepsiCo, Mars, Mondelez, Unilever и другие компании. В марте 2024 года власти решили отказаться от перечня, сообщив «о многочисленных обращениях» стран-партнеров «по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка». Данные из него передали в Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики.
Российские власти осуждают как финансовую, так и военную помощь Украине, но заявляют, что она не изменит ход боевых действий.